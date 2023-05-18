Девичьей группе из пяти человек потребовалось 219 дней, чтобы достичь огромной цифры.

Чонгук был последним артистом, установившим рекорд: ему потребовалось 409 дней, чтобы достичь 1 миллиарда прослушиваний на платформе и достичь подвига 27 марта 2023 года. Лиса установил перед ним планку, достигнув рубежа за 411 дней 26 октября 2022 года.

К примеру, песня Майли Сайрус «Цветы», главный сингл с ее альбома «Бесконечные летние каникулы», недавно достигла рубежа в миллиард прослушиваний всего за 112 дней после выпуска 12 января. Однако, Сайрус записывает свой восьмой альбом и выступает на международной музыкальной сцене с 2006 года. Для сравнения, NewJeans еще не выпустили свой дебютный альбом.