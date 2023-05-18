Согласно изменениям, внесенным в закон «Об аудиовизуальных средствах массовой информации», с 13 мая 2023 года начался процесс перераспределения телеканалов, транслируемых в общественном мультиплексе, и его планируется завершить 6 июня текущего года.

Как сообщили в компании «Телерадиовещательная сеть Армении», после 6 июня, возможно, возникнет необходимость в дополнительной перенастройке принимающих устройств ваших телевизоров. Ознакомиться с новым распределением телеканалов можно на сайте www.tna.am или на странице компании в Facebook.

В случае возникновения проблем, можно позвонить по короткому номеру 8797 для получения технической консультации.