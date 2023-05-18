18 мая отмечается Международный день музеев, а 20 мая состоится общеевропейская акция «Ночь музеев». Как стало известно из пресс-релиза Министерства образования, науки, культуры и спорта, тема Международного дня музеев в этом году — «Музеи, стабильность и благополучие», что еще раз подтверждает важную роль музеев в устойчивом развитии сообществ и формировании благополучного общества.

Будучи авторитетными учреждениями и ключевыми узлами универсальной социальной ткани, музеи играют уникальную роль в содействии позитивным изменениям и содействии достижению целей устойчивого развития.

Музеи будут открыты для всех посетителей бесплатно 18 мая в часы работы музеев, а 20 мая — с 11:00 до 24:00.

116 музеев Армении и Арцаха, присоединившиеся к проекту, как площадки культурного диалога, в течение 2 дней откроют свои двери для публики многочисленными содержательными мероприятиями, предложив посетителям разнообразные познавательные и образовательные тематические программы. В очередной раз будет переоценена миссия музеев в контексте современных вызовов, сохранения культурного наследия и формирования процветающего общества.

Международный день музеев учрежден в 1977 году Международным советом музеев (ИКОМ). Цель — объединить музеи вокруг глобальных вызовов, стоящих перед обществом и человечеством. В то же время он направлен на повышение осведомленности общественности о решающей роли и потенциале музеев в решении этих проблем.

Программа «Ночь музеев» стартовала в 2005 году по инициативе Министерства культуры и коммуникации Франции под эгидой ИКОМ, ЮНЕСКО и Совета Европы. Армения присоединилась к общеевропейской акции с 2005 года.