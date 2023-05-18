По инициативе Посольства Республики Армения в Италии и Римского университета «Ла Сапиенца» в зале ODEION музея классического искусства университета 16 мая состоялась специальная презентация сборника «Ես իմ անուշ Հայաստանի» («Моя милая Армения») с участием известного актера, режиссера и сценариста Карло Вердоне.

В сборник включены итальянские переводы и армянские оригиналы стихов выдающегося армянского поэта ХХ века Егише Чаренца.

Как стало известно со страницы посольства Армении в Италии в Facebook, в рамках мероприятия состоялась презентация произведения писательницы Летиции Леонарди «Беспокойная жизнь поэта» с предисловием Карло Вердоне.

На мероприятии выступили ректор университета «Ла Сапиенца» в Риме Антонелла Полимени, посол Республики Армения в Италии Цовинар Амбарцумян, директор Департамента археологии Университета «Ла Сапиенца» Джорджио Пирас, редактор книги «Ես իմ անուշ Հայաստանի» Доменико Полито, переводчик произведений Чаренца Альфонсо Помпелла, автор книги «Беспокойная жизнь поэта» Летиция Леонарди, представитель издательства «Le Lettere» Филиппо Орландо, актер, режиссер и сценарист Карло Вердоне.

Перевод произведений, включенных в сборник «Ես իմ անուշ Հայաստանի» выполнили Марио Вердоне, Погос Левон Зекиян, Альфонсо Помпелла, Ануш Торунян, Мариам Еремян, Григор Казарян, Асмик Варданян.

В мероприятии приняли участие представители академических кругов, армянской общины Италии, студенты университета «Ла Сапиенца».