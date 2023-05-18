Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей заявила, что отправка помощи в Арцах невозможна из-за блокады Лачинского коридора.

Как передает «Арменпресс», конгрессмен Крис Смит поднял вопрос, поступает ли какая-либо американская помощь до Нагорного Карабаха, где 120 000 человек продолжают оставаться в осаде Азербайджана.

«Что касается Нагорного Карабаха… насколько я понимаю, колонна Международного комитета Красного Креста действительно въехала туда сегодня (17 мая), но доступ крайне ограничен. Существует нехватка многих основных продуктов питания», — ответила Пауэр.

Она добавила, что продовольствие должно поступать в регион по торговым путям, но это невозможно из-за блокады и КПП, поэтому российские миротворческие силы и МККК доставляют помощь туда, где это возможно. Саманта Пауэр также добавила, что США направили в Арцах две миссии для оценки ситуации.

Со своей стороны конгрессмен Брэд Шерман поднял вопрос, может ли USAID квалифицировать блокаду Арцаха как кризис и что USAID может сделать для помощи народу Арцаха.

Еще раз напомнив, что 17 мая, до слушаний, колонна МККК смогла въехать в Нагорный Карабах, Пауэр в то же время подчеркнула, что Нагорный Карабах не должен надеяться лишь на гуманитарные колонны, необходимо открытие дороги.