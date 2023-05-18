Парламентская ассамблея (ПА) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в процессе сближения национальных законодательств планирует до 2025 года принять 33 модельных законодательных акта.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил председатель Госдумы, глава Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на встрече участников заседания Совета ПА ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«До 2025 года мы планируем выйти на принятие еще 33 модельных актов. Эта работа непростая. Есть инициативы, поддержанные рядом стран — участниц ОДКБ, но все решения принимаются консенсусом. В этом плане, конечно, наша организация уникальна», — сказал Володин.