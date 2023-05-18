Премьер-министр Армении Никол Пашинян признание взаимной территориальной целостности Армении и Азербайджана считает важным шагом в плане установления стабильности и мира в регионе, доработки текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», такую ​​позицию премьер-министр выразил в своем выступлении на заседании правительства, имея в виду встречу между ним и президентом Азербайджана, состоявшуюся 14 мая в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

Он напомнил, что в ходе встречи, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года, при посредничестве президента Франции и председателя Европейского Совета между ним и президентом Азербайджана была подтверждена верность стран Уставу ООН и Алмаатинской декларации 1991 года, подчеркнув, что они признали основанную на них территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтвердил, что она будет в основе работы комиссий по делимитации границ.

«14 мая, мы, по сути, сделали еще один шаг. И как сказано в заявлении председателя Европейского Совета по итогам встречи 14 мая, мы отметили, что Азербайджан признает территориальную целостность 29 800 квадратных километров Армении, а Армения признает 86 600 квадратных километров Азербайджана. Должен отметить, что я считаю это важным шагом для установления стабильности и мира в регионе, с точки зрения доработки текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также делимитации границ. Но, конечно, следующим шагом должно стать определение и согласование конкретных оснований, имеющих юридическую силу и значение для демаркации», — сказал Пашинян.

Премьер-министр обратил внимание на то, что в заявлении председателя Европейского Совета подчеркивается важность диалога между Баку и Степанакертом в сотрудничестве с международным сообществом по вопросам безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Премьер-министр счел это процессом, который необходим для реального и всестороннего урегулирования отношений с Азербайджаном и установления прочного мира в регионе.

«Поэтому это значительно ускорит подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В Брюсселе также сформировалось определенное позитивное понимание относительно восстановления железной дороги Армения-Азербайджан, но, учитывая предыдущий опыт, я воздержусь от какой-либо конкретики на этот счет. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Республика Армения готова осуществить открытие коммуникаций, предусмотренное в пункте 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года как можно скорее, на основе принципов суверенитета, правомочности, равенства и взаимности сторон», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что в заявлении председателя СЕ также было сказано, что есть определенное понимание в вопросе освобождения пленных и других удерживаемых лиц, выяснения судеб без вести пропавших также. «Но, учитывая крайне деликатный характер вопроса, могу лишь сказать, что обсуждение этой темы будет продолжено в ходе предстоящих встреч», — добавил премьер-министр.