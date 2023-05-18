Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает готовность оказать Еревану возможную помощь путем направления наблюдательной миссии ОДКБ и в рамках военно-технического сотрудничества.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Минске заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

«Вновь, как и было заявлено на ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности прошедшего года, подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь как путем направления мониторинговой миссии ОДКБ, так и за счет военно-технического содействия, обучения пограничников и оснащения их современными техническими средствами», — сказал он.