С 18 по 21 мая Армения станет центром передовой медицинской мысли. В Ереване проходит 15-я Азиатская конференция Международного общества детской онкологии (SIOP Asia 2023 XV Congress).

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции, состоявшейся до открытия конференции, профессор Самвел Даниелян, директор Гематологического центра им. Р. Г. Йоляна, советник министра здравоохранения Армении по гематологии и трансфузионной медицине, сообщил, что в работе конференции участвуют более 200 ведущих мировых специалистов в области детской онкологии, руководителей медицинских и образовательных учреждений, которые с 18-21 мая будут выступать с докладами и лекциями о последних разработках в этой области.

«Сотни видных врачей и ученых также познакомятся с медицинской наукой, специалистами, научным потенциалом и инфраструктурой Армении, что создаст новые возможности для установления и развития различных видов сотрудничества», — сказал Даниелян.

Заместитель министра здравоохранения Армении Артак Джумаян подчеркнул, что это очень важное событие, и то, что Армения оказалась в списке ведущих стран, является большой честью.

«Нахождение в списке международных стран и проведение такого форума в Армении говорит об успехах и международном признании наших специалистов в этой области. Детская онкология и детское здоровье находятся в центре внимания правительства и министерства, и мы с каждым годом все больше расширяем наши услуги, стараясь предотвращать больше и больше детей охватывать в лечебно-профилактическом процесса», — сказал замминистра.

Говоря о значении конференции, председатель оргкомитета конгресса, руководитель Центра детского рака и болезней крови, заведующий отделением детской онкологии и гематологии, директор НИИ иммуноонкологии, профессор Геворг Тамамян подчеркнул, что Международное общество детской онкологии (SIOP) является единственной организацией в мире, полностью посвященной изучению и лечению всех аспектов детского и подросткового рака, а также увеличению и развитию знаний в этой области. Миссия Общества — бороться за то, чтобы ни один ребенок не умер бы от рака.

Он отметил, что сейчас уровень излечения от рака в Армении достигает 75%.

«Этой миссии посвящена и конференция 2023 года, на которой выступят известные специалисты, руководители структур и научных комиссий со всего мира: из США, Китая, Японии, России, Индии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Ливана, Великобритании, Греции, Чехии, Литвы, Швеции и других стран. В эти дни Армения на карте детской онкологии будет находится в центре международного внимания, потому что с армянской трибуны будут озвучены инновации, ученые представят свои открытия и поделятся своим опытом», — сказал Геворг Тамамян.

Он отметил, что повестка конференции достаточно насыщенная и включает в себя масштабные мероприятия: семинары, дискуссии, лекции и симпозиумы, которые пройдут в залах Ереванского государственного медицинского университета и в ряде медицинских учреждений. Пройдут встречи и дискуссии по вопросам лидерству в области здравоохранения, которые открыты и бесплатны для общественности.

Соорганизаторами конференции являются Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци, Центр гематологии им. проф. Р. Х. Йоляна, Детский центр рака и болезней крови Армении Министерства здравоохранения Армении, Научно-исследовательский институт иммуноонкологии (ИММОНК) и Благотворительный фонд «Город улыбок». Конференция проводится при содействии Министерства здравоохранения Армении.