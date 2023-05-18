Развитие системы маркировки товаров и отслеживание перевозок в евразийском пространстве обсудят участники сессии «Современные вызовы и новые партнерства. Как будет развиваться таможенное регулирование в ЕАЭС» в рамках деловой программы II Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве. Оператор события — Фонд Росконгресс.

Участники сессии также обсудят совершенствование таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, развитие информационных технологий в новых реалиях, применение навигационных пломб в ЕАЭС в рамках развития единой системы таможенного транзита в Союзе, а также применение цифровых инструментов в целях создания более комфортной среды для взаимодействия бизнеса, граждан и государственных органов.

Ожидается, что участниками дискуссии станут член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Эльдар Алишеров, статс-секретарь – заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов, заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Андрей Большаков, заместитель председателя Комитета государственных доходов Республики Армения Ашот Мурадян, заместитель председателя Государственной таможенной службы при министерстве финансов Кыргызской Республики Эльнура Мамбетжунушева и председатель Общественного совета при Федеральной таможенной службе Леонид Лозбенко. Модератором сессии выступит врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

II Евразийский экономический форум проводится в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Программа Форума включает проведение порядка 35 сессий, которые будут разделены на семь тематических направлений: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», а также «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки», «Стратегический блок» и блок Делового совета ЕАЭС. Помимо этого, в рамках ЕЭФ состоится подведение итогов первого конкурса климатических проектов «Зеленая Евразия», целью которого является поиск эффективных практик по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, а также иных климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств-членов Евразийского экономического союза.

Подробная деловая программа – на официальном сайте Форума.

Евразийский экономический форум — ежегодное деловое мероприятие Евразийского экономического союза, которое проводится поочередно в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Первый Евразийский экономический форум состоялся 26 мая 2022 года в Бишкеке (Кыргызстан).

Мероприятие ориентировано на руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, первых лиц, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.