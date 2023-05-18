В Палате депутатов Парламента Бразилии состоялась торжественная церемония открытия парламентской группы дружбы Бразилия-Армения. Группу возглавляет Милтон Виейра, федеральный член Парламента от Сан-Паулу. Группа состоит из 33 парламентариев.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, создание парламентской группы дружбы придаст новый импульс сотрудничеству между парламентами двух стран, также углублению связей между двумя народами.

Посол Армении в Бразилии Армен Еганян выступил на церемонии открытия парламентской группы дружбы. Присутствовали почетный консул Армении в Сан-Паулу Хильда Тируи Бурмаян, глава Бразильской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Нарек Берберян, представители армянской общины Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.