Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 18 мая приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в Минске.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, перед заседанием Совета президент Республики Беларусь Александр Лукашенко встретился с главами делегаций государств-членов. Президент Беларуси заявил о необходимости формирования новой системы международных отношений, которая будет базироваться на общепризнанных нормах и принципах международного права. “Минск намерен работать над повышением сплоченности стран ОДКБ. Укрепление организации, обеспечение безопасности в зоне ее ответственности возможно после разрешения существующих противоречий”, — отметил он.

После встречи руководители парламентов возложили венок и цветы на площади Победы в память павших в Великой Отечественной войне.

Ниже представляем выступление председателя Национального Собрания Республики Армения Алена Симоняна на заседании Совета ПА ОДКБ полностью:

«Уважаемый Вячеслав Викторович,

Уважаемый Владимир Павлович,

Коллеги и участники заседания!

Приветствую всех на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Позвольте поблагодарить Вас, Владимир Павлович, и наших белорусских коллег за радушный прием и организацию мероприятий по линии Ассамблеи.

Хотел бы отдельно поприветствовать и нового Генерального Секретаря Организации господина Тасмагамбетова и пожелать ему продуктивной работы на столь ответственном посту.

Коллеги!

С удовлетворением отмечу, что Парламентской Ассамблеей продолжается работа по оказанию содействия правовому обеспечению деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, выработке предложений по координации законотворческой деятельности национальных парламентов, направленных на реализацию целей и задач Организации. Нет необходимости перечислять все разработанные рекомендации, модельные законы и заявления, касающиеся всего спектра деятельности ОДКБ.

Важно также понимать, насколько мы восприимчивы к общим проблемам. И когда говорим о положительном опыте нашей работы, необходимо четко помнить, что взаимное уважение, стремление учитывать интересы друг друга, выработка консенсусных подходов, поддержка союзников в сложных ситуациях для достижения конкретных результатов — это та незыблемая основа, на которой зиждется наша Организация.

Коллеги!

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи проходит в период, когда мы стоим перед серьезными угрозами и вызовами безопасности. Мир находится на стыке сложных геополитических событий и трансформаций, которые могут иметь необратимые последствия для многих стран. И в этом контексте, зона ответственности коллективной безопасности не является исключением.

Хорошо известно, какие события произошли в прошедшем году, и сейчас я хотел бы предоставить информацию о ситуации безопасности на Южном Кавказе. Ситуация довольно напряженная, а именно, несмотря на все договоренности, Азербайджан продолжает политику угрозы территориальной целостности Республики Армения, нагнетает обстановку на границе с членом ОДКБ Арменией, а также в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

После 5-и месяцев незаконной псевдоэкологической блокировки Лачинского коридора, в конце апреля Азербайджан прибегнул уже к официальной блокаде Нагорного Карабаха. Решение Баку установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента является грубым нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и принятого в феврале текущего года имеющего юридически обязательную силу решения Международного суда ООН.

Почти полгода 120 тысяч армян Нагорного Карабаха живут в условиях полной блокады, острого дефицита товаров первой необходимости, медикаментов, газа и электричества.

В контексте вышесказанного, для нас важны реальные адресные заявления и шаги со стороны союзников и партнеров по восстановлению режима функционирования Лачинского коридора в соответствии с обязательствами Трехстороннего заявления, и с целью нормализации жизни Нагорного Карабаха в условиях безопасности и защищенности от незаконных действий, согласно принципам международного права.

Коллеги,

Мы наблюдаем за целенаправленными попытками Азербайджана уничтожить богатую армянскую культуру и стереть следы армянской идентичности. Важно отметить, что Международный Суд ООН также подтвердил существование угрозы нанесения непоправимого ущерба правам армян в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Баку до сих пор отказывается возвращать армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в качестве заложников, проводя против них фиктивные судебные процессы.

Коллеги!

Хотел бы коснуться процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мы не раз заявляли о готовности Армении к заключению мирного договора и взаимному признанию территориальной целостности, однако Азербайджан продолжает придерживаться агрессивной позиции.

Несколько дней назад вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз, с применением минометов и артиллерийских орудий вели огонь по суверенной территории Республики Армения, в результате чего есть убитый и раненые. Буквально вчера на территории Армении азербайджанским огнем был убит армянский военнослужащий, обстреляна машина скорой помощи, ранен медработник. Подобное развитие ситуации доказывает, что систематические провокации азербайджанской стороны направлены на подрыв активных переговорных процессов, с целью оказания давления на Армению.

В результате широкомасштабных военных действий против территориальной целостности Армении, а также тактики ползучей военной оккупации, осуществленных Азербайджаном в течении последних трех лет, незаконно оккупированы порядка 150 кв. км суверенной территории Республики Армения – зоны ответственности ОДКБ.

Мы сожалеем, что в нашей Организации так и нет общей оценки факта агрессии Азербайджана против суверенной территории члена ОДКБ Республики Армения, что на международно-признанной территории Армении сохраняется противоправное присутствие вторгнувшихся вооруженных сил Азербайджана. В контексте миссии наблюдателей ОДКБ на границе с Азербайджаном, подчеркну, что для того, чтобы миссия была эффективной для страны и региона в целом, необходимо уточнение зоны ответственности ОДКБ. Озадачивает неопределенность позиций коллег, когда на земле есть неоспоримые факты агрессии и нарушений международно-признанных границ Армении.

На нашей прошлой встрече я предупреждал коллег о дестабилизирующих перспективах проводимой Азербайджаном политики. Баку демонстрирует игнорирование в отношении международных партнеров, в присутствии и при посредничестве которых официальный Баку признал территориальную целостность Республики Армения и взял на себя обязательства и по делимитации границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Алма-Атинской декларации.

Уважаемые коллеги!

Установление мира в регионе – та цель, которую преследует Республика Армения. А основой прочного мира, безопасности и устойчивого развития региона может быть только открытый и конструктивный диалог. С прошлого года Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, в рамках которого зафиксированы определенные договоренности, однако пока нет ощутимых результатов, и еще много вопросов остаются нерешенными. Мы считаем, что процесс нормализации должен быть без предварительных условий.

Завершая свое выступление, хочу еще раз акцентировать важность приложения дипломатических усилий. Призываю всех присутствующих в этом зале коллег, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, у которых также близкие и тесные отношения с Азербайджаном, предпринять действенные шаги по устранению нарушений международного права и исключению применения силы. Все эти вызовы требуют от всех государств-участников ОДКБ решения имеющихся вопросов посредством использования всего инструментария Организации, и главное, выражения по ним четких позиций без предвзятых политических предпочтений и приоритетов. Если мы не сумеем вместе этого сделать, завтра подобные вызовы могут встать перед каждым из членов ОДКБ.

Мирное развитие региона не имеет альтернативы.

Благодарю за внимание».