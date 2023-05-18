Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян коснулся случая обнаружения около 1 тонны ввезенного в Армению кокаина.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами после заседания правительства Бадасян напомнил, что в производстве СНБ находится уголовное дело. Он воздержался от комментариев относительно этого уголовного дела.

«Если товар из одной страны по сопроводительным документам должен быть перевезен в другую страну назначения, то это может означать разные вещи. Таможенные органы разных стран разрабатывают системы рисков, алгоритмы, на основании которых они должны выбирать, какого грузового перевозчика им досматривать. Естественно, компании, занимающиеся контрабандой того или иного товара, тоже об этом знают и используют разные механизмы.

Как таможенные органы придумывают, какие алгоритмы написать, чтобы вести максимально точечную слежку, так и контрабандисты думают, какие данные указать в сопроводительных документах, чтобы максимально избежать проблем. Т.е. если в качестве конечного пункта назначения указана страна, помимо товаров, указанных в документе, в эту страну может быть ввезен товар контрабандой, либо товар может быть утерян в пути», — сказал Бадасян.

Коснувшись вопроса о том, как можно было ввезти в Армению 1 тонну кокаина, он сказал, что весь мир наводнен наркотиками, и, естественно, эти наркотики попадают на различные рынки путем контрабанды, пройдя пункты таможенного контроля или в обход зон таможенного контроля. Необязательно, чтобы контрабанда была ввезена через зону таможенного контроля.

Коснувшись возможности проникновения другими путями, Бадасян привел в пример случаи на границе Армении с Ираном. «Большинство случаев выявляют российские пограничники, потому что, например, они перебрасывают наркотик через реку или перевозят его с помощью дрона и оставляют в таком месте, откуда его могут забрать их сообщники», — сказал председатель КГД.

Бадасян посчитал домыслами обвинения в том, что всего этого не могло произойти без покровительства или ведома правительства.

«Борьба с наркотиками сегодня является вызовом для всего мира. Самое печальное, что в Армении уже появляются препараты с высокой степенью летальных исходов. И в связи с этими раскрытиями нам следует задуматься о том, как развивать свой потенциал. Мир тоже развивает свои потенциал», — сказал Бадасян.

Председатель КГД заверил, что у них есть сканеры, собаки, бывает и оперативная информация. Когда получается, они раскрывают случаи контрабанды и, если их можно обнародовать, то обнародуют.

«Армению часто рассматривают как транзитную страну. Также были случаи, когда осуществлялась контролируемая поставка и закупка с участием таможенных органов Армении, Грузии, Украины и ряда других стран, и было установлено, что товары шли транзитом через Армению и Грузию и доходили до Киева. И эта преступная группа была обнаружена в Киеве», — сказал Бадасян.