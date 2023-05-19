Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 мая провели переговоры в Москве по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России.

Стороны продолжили работу над проектом соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений». Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия.

Министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить обсуждения.

Министры провели также отдельные встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.