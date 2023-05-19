Армения и Азербайджан подтвердили, что без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать и он сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе.

Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей. Но наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора», — сказал Лавров.