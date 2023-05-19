Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял специального представителя президента Республики Корея Чан Сон Мина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Ваагн Хачатурян отметил: «Дипломатические отношения между Арменией и Кореей были установлены в 1992 году и продолжают развиваться. Уверен, что эта наша встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами».

Поблагодарив за прием, Чан Сон Мин отметил: «Господин президент, для меня большая честь встретиться с Вами. Я всегда хотел побывать в Армении. Для меня большая честь посетить эту замечательную страну, и я думаю, что Армения и Корея имеют много цивилизационных, культурных общностей и большой потенциал для тесного сотрудничества, которое необходимо реализовать совместными усилиями».

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов повестки армяно-корейского сотрудничества. Особо был подчеркнут большой потенциал развития сотрудничества между двумя странами в сфере культуры, образования и высоких технологий, а также отмечена важность его полной реализации.

Президент Хачатурян коснулся тесного сотрудничества парламентов Армении и Кореи, подчеркнув важность обмена передовым опытом двух стран в становлении демократических институтов и наличия высокого уровня политического диалога. В этой связи был обсужден ряд вопросов, касающихся открытия посольств в обеих странах, а также возможности либерализации Республикой Корея визового режима для граждан Армении.

Были затронуты возможности и перспективы армяно-корейского сотрудничества в строительстве АЭС.

Стороны подчеркнули готовность расширять и продвигать существующее политическое и экономическое сотрудничество между Арменией и Кореей.