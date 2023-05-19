Указом президента Ваагна Хачатуряна, Ашот Смбатян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Венгрии (резиденция в Тбилиси).

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт президента республики.