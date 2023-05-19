Вооруженные силы Республики Армения постоянно пополняются новыми бронежилетами с более высокой степенью защиты.

Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказал пресс-секретарь министерства обороны Арам Торосян.

— Военнослужащий ВС Азербайджана произвел прицельный одиночный выстрел в направлении военнослужащего ВС Армении, несущего дежурство на боевой позиции, однако последний не пострадал. Можем ли мы предположить, что ВС пополнились бронежилетами с более высокой степенью защиты?

— Да, Вооруженные силы постоянно пополняются новыми бронежилетами с более высокой степенью защиты.