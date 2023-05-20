Около 200 участников из разных стран мира, обсуждение трех из 15 целей инициативы— первая конференция The Future Armenian подводит итоги.

Как передает Арменпресс, первая конференция The Future Armenian 10-12 марта 2023 года собрала в одном зале 200 участников из разных стран мира.

В течение трех дней обсуждались три из 15 целей инициативы The Future Armenian: «Историческая ответственность», «Единство Армения-Диаспора» и «Прирост населения», а также проголосовали за политические предложения и приоритеты инициативы, связанные с каждой целью.

Подводя итоги конференции, соучредитель инициативы The Future Armenian Нубар Афеян подчеркнул, что если в нынешней актуальности не удастся обсудить и представить себе будущее, которое может принадлежать каждомуи ради которого стоит инвестиции и жертвы, необходимые для ее достижения, тогда мы так и останемся в настоящем.

«Точнее, мы вернемся в прошлое. И наше прошлое, за исключением нескольких ярких моментов, это не то, к которому, я думаю, кто-то захочет возвращаться», — сказал Афеян.

Соучредитель инициативы The Future Armenian Рубен Варданян в свою очередь отметил, что вопросы, связанные с Арцахом, окажут большое влияние не только на Армению, но и на весь армянский мир.

«И мы уверены, что вместе пройдем этот путь, потому что защита безопасности и независимости Арцаха — это проблема не только народа Арцаха», — сказал Рубен Варданян.

Говоря о выборе и успехе модели конференции, соучредитель инициативы Артур Алавердян сказал, что модель конференции, как новый формат совместного принятия решений, является одной из новых формирующихся моделей — как ответ на самые сложные вызовыв мире.

«Конференция показала, что этот инновационный подход у нас работает, и люди с противоположными мнениями могут прийти к совместному решению сложных вопросов. Другими словами, мы будем продолжать использовать эту модель. Конференция сосредоточилась на обсуждении трех целей, но у нас еще есть и другие цели, которые нужно обсудить», — сказал он.

Соучредитель инициативыThe Future Armenian Ричард Азарния подчеркнул, что видит миссию инициативы в реализации поставленных 15 целей.

«На мой взгляд, главное в данный момент — объединиться. Мы должны вместе следовать идеям, принятым на форуме, потому что это наши коллективные идеи, теперь мы должны держаться за руки и идти вместе. Цель The Future Armenian — облегчить и ускорить этот путь», — сказал Ричард Азарния.

В результате голосования в ходе форума 92,7% присутствующих проголосовали за идею «Арцах – проблема всех армян». Большое внимание также получили предложения о создании агентства по сотрудничеству бизнесменов Армении и Диаспоры, совместных сетей Армянского наследия, иммиграционной организации и пропаганды.

The Future Armenian осуществил первую попытку общеармянского гражданского диалога по национальной повестке дня, первую попытку армян разных стран совместно решить будущее нации, организацию Первой гражданской ассамблеи на постсоветском пространстве и с участием диаспоры, а также обсуждения в беспрецедентном формате экспертных комиссий в Армении с участием более 100 экспертов, которые проработали более 5 месяцев. Участие наиболее вовлеченных структур диаспоры в экспертные обсуждения и общественные дебаты, а также поляризация общества и попытка преодолеть политический тупик и вновь вовлечь граждан посредством инклюзивности.