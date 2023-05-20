Заместитель министра экономики Армении Нарек Терьян принял представителей иранского холдинга «Талашгаране эгдесаде пайдар». На встрече присутствовал также депутат парламента Ирана армянского происхождения Роберт Бегларян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из министерства.

В ходе встречи Нарек Терьян кратко представил механизмы государственной поддержки в сфере экономики, действующее в сфере законодательство, налоговые и таможенные регулирования.

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в горнодобывающей, промышленности, сельском хозяйстве (рыбоводство, тепличное строительство и садоводство) и других сферах.

Была затронут вопрос о возможности создания совместных предприятий с перспективой экспорта готовой продукции в другие страны ЕАЭС.