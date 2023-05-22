Организация грузоперевозок из Армении в Россию и в обратном направлении по Верхнему Ларсу не всегда бывает гладкой. Достаточно неблагоприятных погодных условий, увеличения потока автомобилей и задержки обеспечены. Грузовые машины могут стоять на дороге неделями. В результате существенно страдают предприниматели, как во временном, так и в финансовом плане.

Ответственные организации уже давно вели обсуждения, пытаясь найти альтернативу, а именно — морской путь. Для организации этого процесса правительство РА выбрало оператором компанию «СИ ЭНД ЭМ ИНТЕРНЕШНЛ». И компания с апреля начала осуществлять грузоперевозки по морю по направлению Новороссийск-Батуми, Батуми-Новороссийск. Грузоперевозки должны проводиться за счет государственных субсидий.

В беседе с «Арменпресс» директор компании «СИ ЭНД ЭМ ИНТЕРНЕШНЛ» Давид Элоян отметил, что в этом направлении уже были две грузоперевозки.

«На сегодняшний день наш корабль может перевозить 350 контейнеров. 18 апреля мы успешно завершили первую перевозку. Планируем один регулярный еженедельный рейс между Новороссийском и Батуми и обратно. Параллельно спросу, по мере необходимости мы сможем увеличить количество перевозок в 2-3 раза. Сейчас самое главное — осуществлять регулярные, стабильные перевозки раз в неделю», — подчеркнул Давид Элоян.

Он заверил, что такой вариант грузоперевозок может оказаться очень выгодным для многих предпринимателей. Груз достигает назначенного места в течении 20-24 часов. Проблем в пути не возникает, предприниматели могут быть уверены, что товар дойдет до партнеров вовремя.

«Мы можем гарантировать стабильные сроки и стабильные цены на грузоперевозки, что во многих случаях невозможно в случае перевозки грузов наземным путем. При больших потоках грузовых автомобилей пропускной способности Верхнего Ларса бывает недостаточно, постоянно возникают проблемы. Экспортеры или импортеры не могут вовремя доставить продукцию своим партнерам. В случае морского пути таких проблем не будет. У нас был лишь один путь — Верхний Ларс, сегодня есть и второй», — сказал директор компании, добавив, что если часть грузоперевозок будет осуществляться морским путем, то уменьшится и поток автомобилей на Верхнем Ларсе, в результате и туристам будет легче передвигаться.

Что касается ценовой политики, Давид Элоян отметил, что они могут предложить стабильную цену в течение года. Правительство планирует субсидировать грузоперевозки, чтобы сделать их более доступными для предпринимателей.

Министерство экономики РА организовало встречу предпринимателей с представителями компании «СИ ЭНД ЭМ ИНТЕРНЕШНЛ», которые сообщили, что процесс перевозки грузов морским путем уже запущен. Предприниматели смогли задать интересующие их вопросы — стоимость услуг, сроки перевозки грузов и другие.

Поставлена цель — сделать доступнее логистическую структуру транспортировки грузов с территории Республики Армения или на территорию Республики Армения, уменьшить логистические препятствия и дополнительные расходы.

Анна Гзирян

Оператор: Ованнес Мкртчян