Парламентская группа дружбы Италия-Армения провела свое первое заседание в Палате депутатов парламента Италии с участием посла Армении в Италии Цовинар Амбарцумян.

Как стало известно Арменпресс с сайта посольства Армении в Италии в Facebook, среди обсуждаемых вопросов были важность парламентской дипломатии, сотрудничество на международной арене, применение европейского законодательства и вопросы, связанные с правовыми рамками двух государств.

«Две страны, имеющие общие исторические корни и сформировавшиеся на основе древнейших цивилизаций, имели многочисленные связи на протяжении веков. Большое число армян обосновалось в Италии, сформировав колонии армянской общины в разных частях страны», — говорится в сообщении.

«В ходе встречи был обсужден ряд амбициозных проектов, целью которых является дальнейшее углубление и укрепление двустороннего сотрудничества между парламентами Италии и Армении в рамках твининговой программы», — заявил депутат от партии «Лега», руководитель фракции в финансовой комиссии, председатель парламентской группы дружбы Италия-Армения Джулио Чентемеро.