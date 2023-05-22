Национальный киноцентр Армении начал проводить работу на кинорынке Marche du Film 76-го Каннского международного кинофестиваля, который стартовал 16 мая.

Как сообщили «Арменпресс» в киноцентре, представитель киноцентра Меликсет Карапетян дал интервью телеканалу France 3, касающееся столетнего юбилея армянского кино, показа фильма Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я» в разделе Каннского международного кинофестиваля «Канн классикс», национальной киноиндустрии, достижений и задач.

Директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян встретилась с учредителем компании «Coproduction Office», продюсером Филиппом Бобером.

Национальный киноцентр Армении и Киноцентр Черногории подписали Меморандум о сотрудничестве, состоялась встреча представителей Национального киноцентра Армении и компании МК2. Компания является одним из мировых лидеров в области дистрибьюции и продажи фильмов, и отныне, согласно контракту, подписанному с киноцентром, будет осуществлять глобальную дистрибуцию реставрированного фильма Фрунзе Довлатяна «Здравствуйте, это я».

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Состоялась также встреча с представителем Asia-Pacific Awards Шири Рамаж.

Работы продолжаются. Киноцентр будет сообщать все новости.