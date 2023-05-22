Министр по европейским делам Великобритании Лео Докерти приезжает с первым визитом в Армению с целью дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Министр проведет встречи на высоком уровне с премьер-министром Армении и министром иностранных дел Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Армении, министр вновь подтвердит содействие Великобритании демократическим и экономическим реформам в Армении.

«Великобритания привержена содействию программе демократических и экономических реформ в Армении. Я горжусь тем, что Великобритания финансирует программы, направленные на защиту свобод и повышение благосостояния», — сказал министр Докерти перед визитом.

В ходе встреч с премьер-министром Армении и министром иностранных дел он обсудит вопросы, связанные с безопасностью и обороной, также возможности продвижения торговых отношений.

Он объявит о начале в этом году стратегического диалога, также подчеркнет готовность подписать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, направленное на развитие экономических отношений между двумя странами.

Министр Докерти проведет встречи с депутатами Национального собрания и с министром экономики. Он встретится и с представителями гражданского общества и бизнес сообщества, в том числе с представителями компаний, связанных с британскими компаниями. Министр обсудит возможности укрепления торговых отношений между Великобританией и Арменией в свете экономического развития обеих стран.

Он ознакомится с программами, направленными на развитие созданного в Национальном собрании РА Центра исследований и переподготовки и на развитие текстильной промышленности Армении. Они являются частью программ, реализуемых в Армении при содействии правительства Великобритании.

Ранее МИД Армении сообщил «Арменпресс», что 22-23 мая Республику Армения посетит министр по европейским делам Великобритании Лео Докерти.