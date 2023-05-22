В переговорах о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном наблюдается определенное изменение восприятия.

Об этом, заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции 22 мая, отвечая на вопрос «Арменпресс».

«Я хотел бы подчеркнуть, что, кажется, есть определенное изменение восприятия этой темы», — сказал Пашинян.

Кроме того, в ходе переговорного процесса предложены и другие термины, описывающие функции гаранта.

Премьер-министр подчеркнул, что быть гарантом в таком сложном регионе – это, прежде всего, очень большая ответственность, которая может создать как возможности, так и риски для стран, поднять их репутацию и серьезно навредить ей.

«Дело не в том, что все полны энтузиазма и хотят взять на себя эту роль, не уступая друг другу. Но в то же время, если мировое сообщество зафиксирует искреннее стремление сторон к установлению прочного мира, я считаю, что найдутся страны и организации, начиная с отдельных стран, заканчивая Советом Безопасности ООН, которые не то что захотят, но согласятся взять на себя эту функцию», — сказал премьер-министр.

Важнейшим итогом вашингтонских переговоров премьер-министр посчитал то, что с момента Х стороны стали более прямо и открыто общаться друг с другом, излагая свои опасения, причины и основания для недоверия другой стороне.

«Возникло много нюансов, которые, возможно, раньше не были так заметны сторонам или, по крайней мере, не фиксировались. Самой большой особенностью вашингтонских переговоров я считаю стиль беседы – состоялся очень прямой разговор. В переговорах предложения часто содержат множество скрытых смыслов, и иногда их не так просто угадать. В какой-то момент этих скрытых смыслов стало меньше, а разговоры стали более понятными друг другу. По крайней мере, таково наше ощущение», — сказал Пашинян.