Армянская сторона надеется, что ожидаемый отзыв азербайджанской стороны на мирный договор будет отражать состоявшиеся в Вашингтоне обсуждения и понимание.

Об этом, заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции 22 мая, отвечая на вопрос «Арменпресс», предполагается ли в ходе предстоящих переговоров в различных форматах подписание мирного договора.

Переговоры в Москве запланированы на четверг, 25 мая. Премьер-министр не считает реальным подписание в четверг. «Если нам удастся прийти к согласию по открытию коммуникаций, я не исключаю этого. Наша задача — как можно скорее завершить переговоры и подписать мирный договор. В любом случае, наша команда работает очень интенсивно», — сказал Пашинян.

Армянская сторона направила Азербайджану свои поправки к мирному договору еще до переговоров в Вашингтоне. Теперь Армения ждет ответа азербайджанской стороны.

«Мы надеемся, что в нем будут отражены обсуждения, которые состоялись в Вашингтоне, понимание, договоренности, прогресс в понимании, который был зафиксирован. Если Азербайджан на этой неделе представит свои ответы, и если одной недели будет достаточно для анализа, если мы увидим, что эти предложения, подходы приемлемы в компромиссной логике, то почему бы и нет? Но на данный момент мы еще не получили их ответов», — сказал премьер-министр.