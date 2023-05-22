Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что Армения от Запада не получает никаких сигналов, чтобы разорвать отношения с Россией или вытеснить Россию со своих территорий.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции 22 мая, коснувшись заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что тот располагает информацией, что Запад посылает Армении сигналы по вытеснению России со своих территорий, обещая защиту Армении.

«Мы не получаем от Запада никаких сигналов, чтобы разорвать отношения с Россией, или вытеснить Россию, мы их не получали, и я думаю, что их никогда не будет. Сигналы могут быть о развитии или ходе двусторонних отношений, в том числе и с Россией. Другими словами, мы наши двусторонние отношения с нашими российскими партнерами обсуждаем довольно прозрачно. И я думаю, что в разговорах о наших опасениях, которые есть в отношении России в регионе и нынешней ситуации в наших отношениях, нет темных пятен», — сказал премьер-министр.

Он коснулся ситуации с Лачинским коридором, напомнив, что согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, держать Лачинский коридор под контролем – обязанность России. В Трехстороннем заявлении зафиксировано, что коридор должен оставаться под контролем российских миротворческих сил. Поэтому создание Азербайджаном незаконного КПП является нарушением этого обязательства. «Россия должна была держать этот коридор под своим контролем. В прошлом мы много раз говорили о событиях Хцаберда и Паруха, как на рабочем уровне, так и публично. В конце концов, Трехстороннее заявление зафиксировало концепцию линии соприкосновения и обязательства российских миротворческих сил в пределах линии соприкосновения, и мы всегда приветствовали это, мы не создавали никаких проблем, чем способствовали выполнению этих обязательств», — сказал премьер-министр.

Пашинян не желает, чтобы Запад или любое, приписываемое Западу заявление, было бы важным или ключевым фактором в отношениях между Россией и Арменией. «Самый важный фактор в наших отношениях – это наши отношения, взаимные обязательства, которые мы имеем по отношению друг к другу. Насколько выполняются эти обязательства? Не думаю, что Запад держит кого-то за руку и не дает выполнять эти обязательства в различных сферах: в сфере безопасности, в сфере военно-технического сотрудничества, в деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Был случай гибели тракториста при выполнении сельскохозяйственных работ в присутствии миротворцев. И мы считаем, что реакция России на это была неправильной. Более того, насколько мне известно, именно миротворцы убедили этого человека делать эту работу, мол, нет ничего страшного, мы здесь, мы обеспечим вашу безопасность, но через полчаса этого человека убили. Какое отношение к этому имеет Запад? Сегодня 90 процентов наших пленных соотечественников попали в плен уже после ввода российских миротворческих сил и в зоне ответственности миротворцев. Какое отношение к этому имеет Запад?» — сказал он.

Пашинян заверил, что в повестках РА-ЕС, РА-США нет никакой повестки по вытеснению России. Он добавил, что они начали обсуждать вопросы безопасности и со своими западными партнерами, чего раньше не было, поскольку считали, что в регионе существует архитектура безопасности, которая должна быть надежной и неуязвимой, по крайней мере, де-юре. «Когда мы видим, что система безопасности по объективным и субъективным причинам не функционирует так, как это сформулировано в юридически обязывающих документах, мы обсуждаем вопросы безопасности и с западными и не только с западными партнерами» — уточнил премьер-министр.