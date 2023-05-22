В Армению прибыли представители Министерства обороны США.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства США в Армении.

«Посольство США в Армении приветствует приехавших в Ереван представителей Департамента обороны США – генерал-майора Кита Филипса и Патрика Прайора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они встретятся с официальными лицами Армении и с представителями вооруженных сил, чтобы обсудить перспективы укрепления армяно-американских отношений в области обороны и безопасности.