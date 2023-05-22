Как передает «Арменпресс», об этом пресс-конференции заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«86 6000 квадратных километров также включает и Нагорный Карабах. Но следует отметить, что мы говорим о том, что вопрос армян Нагорного Карабаха и их прав и безопасности должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», — заявил Пашинян.

Коснувшись позиции правительства, премьер-министр сказал, что все правительства РА признавали территориальную целостность Азербайджана.

«Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в 86 600 квадратных километров. И, на наш взгляд, Азербайджан готов признать территориальную целостность Республики Армения в 29 800 квадратных километров. Если мы с Азербайджаном правильно понимаем друг друга в этом вопросе, то Армения, да, признает азербайджанские 86 600 квадратных километров территориальной целостности при том понимании, что Азербайджан признает территорию Армении площадью в 29 800 квадратных километров», — заявил Пашинян.

Вопрос прав и безопасности армян НК должен обсуждаться в формате диалога Степанакерт-Баку. Премьер-министр подчеркнул, что армянская сторона считает важным создание международных гарантий для этих переговоров. «Мы имеем в виду, например, что вопрос о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха можно просто забыть, и Азербайджан продолжит политику этнической чистки и геноцида армян Нагорного Карабаха с применением силы», — сказал Пашинян, подчеркивая важность гарантий того, что эта политика не будет продолжена:.

Отвечая на вопрос, включает ли территориальная целостность анклавы, премьер-министр дал положительный ответ. В 29 800 кв/км входят и анклавы, в них входит и Арцвашен. 86 600 включают анклавы. «Это политическая позиция, но юридическую часть вопроса все же нужно рассматривать», — сказал Пашинян.

Он добавил, что по поводу границы он конкретно говорит какие есть варианты, вариантов, связанных с анклавами, несколько.

В заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля после трехсторонней встречи в Брюсселе 14 мая, говорится, что лидеры Армении и Азербайджана подтвердили свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров).