Государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян вместе с четырьмя отраслевыми министрами 21 мая в общинах Атерк и Мартакерт Мартакертского района с целью обсуждения социально-экономических и других вопросов провел встречи и приемы населения.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата государственного министра Арцаха, Гурген Нерсисян на встречах представил ситуацию, вызванную блокадой, и реализуемые правительством шаги. Он подчеркнул, что в этих непростых условиях правительство делает все возможное, чтобы максимально облегчить социально-экономические тяготы граждан, которые, к счастью, не сломили свободолюбивую волю и дух народа Арцаха.

«Мы продолжаем нашу многолетнюю борьбу за то, чтобы жить на своей земле достойно и свободно, и, несмотря на различные вызовы, я уверен, что эта борьба однажды увенчается окончательным успехом. Азербайджанские угрозы и давление будут сопровождать нас еще долго, и мы должны быть в состоянии обеспечить свое существование и борьбу в условиях затянувшегося кризиса. Я рад, что нам удалось решить вопрос перевозки гуманитарных грузов при поддержке российских миротворцев и Красного Креста, но я также осознаю, что это удовлетворяет лишь малую часть потребностей нашего населения», — сказал государственный министр.

Отвечая на вопросы, связанные с сельским хозяйством, Гурген Нерсисян подчеркнул, что, несмотря на большие трудности, вызванные блокадой и климатическими условиями, правительство делает и будет делать все возможное для поддержки сельскохозяйственной деятельности и повышения уровня продовольственной самообеспеченности. Он подчеркнул, что будут реализованы дополнительные программы поддержки и компенсации специально для фермеров и владельцев, пострадавших от стихийных бедствий, некоторые из которых уже реализованы.

В ходе встреч обсуждался ряд таких вопросов как, ценообразование на продукцию, обеспечение занятости, функционирование жизненно важных инфраструктур, благоустройство дорог и другие. Госминистр на месте дал ряд поручений по изучению и решению поднятых проблем.

Гурген Нерсисян ознакомил с состоянием Сарсангского водохранилища, подчеркнув, что Азербайджан продолжает энергетический и экологический терроризм, нарушая электроснабжение Армения-Арцах, а правительство Арцаха прилагает все усилия в направлении эффективного антикризисного управления водохранилищем и энергетической системой.

Госминистра сопровождали министры территориального управления и инфраструктуры, сельского хозяйства, градостроительства и социального развития и миграции Республики Арцах.