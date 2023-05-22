Россия продолжит диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает «Арменпресс», такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что вопрос выхода из ОДКБ не вышел из повестки дня Армении.

«В целом ОДКБ имеет авторитет среди государств-членов. Демонстрирует свою эффективность в различных ситуациях. Что касается заявления премьера Армении, мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями. Мы будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего участия в деятельности ОДКБ», — приводит слова представителя Кремля издание «Газета».

Песков добавил, что ОДКБ имеет потенциал дальнейшего развития.

Как ранее сообщал «Арменпресс», на состоявшейся сегодня пресс-конференции премьер-министр Армении заявил, что «Республика Армения может де-юре принять решение о приостановлении или замораживании членства в ОДКБ, но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении».