Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный министр по европейским делам Великобритании Лео Докерти выразили готовность предпринять практические шаги в направлении полной реализации имеющегося потенциала в экономической, научной и культурной сферах.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, подчеркнув, что стороны отметили налаженное сотрудничество между Арменией и Великобританией, и надеются, что совместными усилиями смогут придать новый импульс сотрудничеству двух стран в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Мы придаем большое значение началу объявленного стратегического диалога между Арменией и Великобританией. Мы искренне надеемся, что это отразится и на нашем сотрудничестве на многосторонних площадках», — сказал Мирзоян.

Несмотря на определенный рост объема товарооборота, глава внешнеполитического ведомства надеется на следующих встречах зафиксировать большую положительную динамику.

«С обеих сторон был сделан акцент и на укреплении договорно-правовой базы отношений между Арменией и Великобританией, в частности, в плане подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Великобританией. Считаем, что стимулом в этом направлении будут взаимные визиты на высшем уровне», — подчеркнул Мирзоян.

Глава МИД сообщил, что на встрече с Докерти они обсудили и амбициозную программу реформ Армении, направленную на укрепление демократических институтов и верховенства права, защиту прав человека, борьбу с коррупцией и обеспечение эффективного управления.

«В этом контексте мы ценим постоянное содействие Соединенного Королевства демократическим реформам в Армении», — заключил Мирзоян.