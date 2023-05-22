Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, какие пункты армянская сторона убрала из документа до подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Он отметил, что были пункты, которые армянская сторона убрала из документа до его подписания. Один из них касался анклавов, другой — коридора по территории Армении.

«Да, были пункты, которые мы сняли, и мы сказали, что не подпишем ни при каких обстоятельствах. Один из пунктов относился к анклавам, другой к коридору по территории Армении», — сказал премьер-министр.

Пашинян также заявил, что были и такие люди, которые говорили, что он может подписать пункт об анклавах. «Позже, конечно, некоторые из этих людей обвинили нас в предательстве и потребовали нашей отставки, но это факт. Мне очень жаль, что те разговоры не записывались и не документировались, потому что в таком случае у многих людей вообще не было бы возможности выступать», — сказал он.