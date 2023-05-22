Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный министр по Великобритании по вопросам Европы Лео Докерти обсудили развития, связанные с безопасностью и стабильностью на Южном Кавказе.

Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Армении отметил, что представил своему коллеге последние развития в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Я отметил, что параллельно этому процессу продолжается незаконное блокирование Азербайджаном Лачинского коридора. В ходе обсуждения с моим коллегой я подчеркнул, что блокирование коридора вызвало серьезные гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе, в том числе из-за препятствий нормальной деятельности единственной международной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах, Красного Креста. Очевидно, что эта блокада является частью политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Я еще раз подчеркнул важность конструктивного участия и принятия активных мер со стороны имеющих мандат международной безопасности государств-членов Организации Объединенных Наций, в том числе и Соединенного Королевства, постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

В этом контексте я подчеркнул необходимость направления международной миссии в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций.

Подчеркиваем важность поддержки со стороны международных партнеров в решении такого гуманитарного вопроса, как обеспечение репатриации Азербайджаном всех армянских военнопленных», — подчеркнул Мирзоян.

Мирзоян отметил, что, несмотря на переговорный процесс, Азербайджан продолжает оккупировать суверенную территорию Республики Армения и осуществлять провокационные действия, противоречащие заявлениям, сделанным по итогам встреч в Праге и Сочи.

Министр иностранных дел напомнил, что в этом контексте основополагающую роль играет Алма-Атинская декларация, которой армянская сторона остается верна.

«Я подтвердил своему коллеге, что Республика Армения готова к возобновлению транспортных инфраструктур в соответствии с пунктом 9 Трехстороннего заявления 2020 года и Трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года и на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равноправии и взаимности сторон», — сказал Мирзоян.

Глава МИД подчеркнул, что для всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования в регионе необходима твердая решимость решать все проблемы без применения силы или угрозы силой, необходима реализация процесса делимитации границы на основе взаимного признания территориальной целостности, необходимо быстрое решение гуманитарных проблем, а также необходим запуск гарантированного международным сообществом диалогового механизма Нагорного Карабаха с целью решения вопросов прав и безопасности народа Карабаха.