Соединенное Королевство хочет комплексного мира на Южном Кавказе и как можно скорее.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции сказал государственный министр по Великобритании по вопросам Европы Лео Докерти.

«Позиция Соединенного Королевства в отношении нагорно-карабахского конфликта не изменилась. В очередной раз присоединяемся к позициям ЕС и США в этом направлении. Мы пытаемся укрепить сотрудничество между Арменией и Соединенным Королевством, и я рад сообщить о начале стратегического диалога, который, надеюсь, состоится во второй половине этого года. Это расширит границы нашего сотрудничества, мы надеемся, что оно будет воспринято позитивно», — подчеркнул Лео Докерти.

На вопрос, поднимал ли он во время своего визита в Баку вопрос о разблокировании Лачинского коридора перед властями Азербайджана, Докерти ответил, что да, поднимал этот вопрос в Баку.

«Это важная составляющая. Мы подняли вопрос о свободном перемещении людей. Мы всегда говорили, что конфликт должен быть решен, и только за столом переговоров. Поэтому мы поддерживаем ЕС и США в продвижении этого вопроса», — сказал Докерти.

По его словам, этот продолжающийся конфликт не может привести к прочному миру, и Соединенное Королевство попытается повлиять на стороны, чтобы довести этот вопрос до конца.