В Национальном собрании Армении началась работа очередной сессии.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке заседания 29 вопросов. Парламент обсудит во втором чтении поправки в Кодекс Республики Армения «О недрах», в Кодекс Республики Армения «Об административных правонарушениях», в Гражданский кодекс Республики Армения, изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О торговле и услугах», в Закон Республики Армения «О защите прав потребителей».

На обсуждение Парламента также будут представлены проекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащего», О внесении дополнений в Закон Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы», О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О полиции».

Председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян представит Национальному собранию годовой отчет о деятельности Центрального банка Республики Армения, председатель Счетной палаты Атом Джанджугазян – годовой отчет о деятельности Счетной палаты РА в 2022 году.

Национальное собрание также изберет двух кандидатов в судьи судебного состава антикоррупционной палаты Кассационного суда, двух кандидатов в судьи гражданской палаты Кассационного суда, а также одного члена Комиссии по регулированию общественных услуг.