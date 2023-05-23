То, что климат Земли меняется последние 50 лет преимущественно из-за деятельности человека, можно считать уже экспериментально доказанным фактом. Более того, подобная тенденция продолжится и в течение XXI века. И снова влияние человеческого фактора будет главным. При этом климат очень чувствителен к энергетическому дисбалансу. Поэтому, если планета аккумулирует тепло, то глобальные температуры неизбежно будут расти.

В настоящее время CO2 вызывает энергетический дисбаланс благодаря парниковому эффекту. Вопрос в том, что климатические изменения будут проявляться не только в повышении средней температуры. Больше всего это станет ощущаться в тех или иных ее скачках. Но главная угроза здесь не столько температура, сколько неравномерное выпадение осадков.

Однако глобальное потепление — не какая-то «страшилка», которой надо пугать. Да, климат Земли действительно меняется, и к этому человечеству придется как-то приспосабливаться и заодно предпринять конкретные и весьма эффективные меры для того, чтобы как-то смягчить негативные последствия. В ближайшей перспективе это может быть адаптация к тому, что сейчас происходит с тем, чтобы ущерб был наименьшим. В долгосрочном же аспекте акцент должен быть поставлен на зеленую экономику и зеленую энергетику. Этот путь неизбежен, уверены климатологи.

А какова роль Евразийского региона в глобальной зеленой повестке, и насколько актуальна эта повестка в самом регионе? Ответы на эти вопросы попытались дать эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем новом докладе, где представлен комплексный анализ проблем и дана оценка перспектив перехода к низкоуглеродному развитию в Евразийском регионе (страны ЕАЭС, плюс Таджикистан и Узбекистан).

«Зеленая трансформация стала глобальным долгосрочным трендом, определяющим перспективы социально-экономического развития всего мира, и страны Евразийского региона не являются исключением. Зеленая повестка включает в себя комплексные меры по адаптации к изменениям климата и стимулированию сокращения выбросов парниковых газов для поэтапного достижения углеродной нейтральности при сохранении темпов экономического развития», — объясняют аналитики, добавляя, что пренебрежение климатическими вызовами и промедление в переходе к низкоуглеродной экономике ведут к высоким издержкам, в том числе росту затрат на адаптацию инфраструктуры и ухудшению качества жизни населения.

К положительным эффектам зеленой трансформации относятся, в числе прочего, возможность модернизации промышленных производств, энергетического и транспортного секторов, улучшение конкурентоспособности товаров и услуг, создание высокопроизводительных новых рабочих мест.

План действий в наличии

Мир, действительно, движется по пути зеленого, низкоуглеродного развития. И, да — страны Евразийского региона не являются исключением. В то же времяочевидно, что им предстоит большой путь.

«Доля Евразийского региона в мировых объемах выбросов углекислого газа велика и превышает его вес в мировой экономике. В 2021 г. она составила 6%, в то время как доля стран региона в мировом ВВП — 3,9%, в численности мирового населения — 2,9%. Россия является основным нетто-эмитентом углекислого газа с долей в общемировых выбросах — 4,7%. Угольная электрогенерация по-прежнему составляет весомую долю в суммарных выбросах парниковых газов в регионе», — говорится в докладе.

Если говорить цифрами, то, согласно расчетам аналитиков ЕАБР, средневзвешенный по населению объем выбросов углекислого газа в регионе в 2021 году составил 9,9 тонны на человека. А это почти вдвое выше среднемирового значения (4,7 тонн). При этом наивысший показатель в регионе зафиксирован в Казахстане (14,4) и в России (12,1). Наименьшие значения среди стран региона — в Кыргызстане (1,4) и Таджикистане (1,1) на фоне высокой доли ГЭС в энергетике этих стран.Что касается Армении, то среди семи государств Евразийского региона наша страна находится на пятом месте по объемам выбросов углекислого газа на душу населения с показателем 2,4 тонны в год.

Однако страны Евразийского региона приняли климатические цели в форме планов действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. Если говорить о перспективах перехода к углеродной нейтральности в регионе, то Казахстан намерен достичь этой цели к 2060 году, что оценивается примерно в 666,5 млрд долларов. К этому периоду нацелена и Россия с оценкой стоимости достижения такой цели до 480 трлн руб., или порядка 6,5 трлн долларов. Армения планирует принять обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 г.

Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает четыре «болевые точки» стран Евразийского региона, с которыми необходимо работать в первую очередь: энергетика, транспорт, промышленность и городская среда. Кстати, по данным Партнерства по устойчивому низкоуглеродному транспорту (SLOCAT), на транспортный сектор приходится 14% всех выбросов углекислого газа, при этом объемы выбросов ежегодно увеличиваются вследствие высоких темпов автомобилизации, прежде всего в развивающихся странах. Основную долю выбросов СО2 (74%) обеспечивает автомобильный транспорт, в первую очередь личные автомобили. Сектор пассажирского транспорта ответственен за 60% выбросов, сектор грузовых перевозок — за 40%.

Наиболее значима доля транспортного сектора в общем объеме выбросов парниковых газов в Армении (21%) и Беларуси (18,4%).

Международные банки развития в помощь

Хорошая новость в том, что в странах региона принимаются комплексные меры по стимулированию использования электротранспорта и развитию сопутствующей инфраструктуры. В частности, в Армении планируется до 2030 года увеличить число электромобилей в стране до 100 тыс. единиц, в Беларуси — аналогичный ориентир на 2025 год. В России к 2030 году число электромобилей, в том числе отечественного производства, должно достичь от оценочных 630 тыс. до целевых 1,4 млн единиц.

В целом же для достижения национальных климатических целей страны Евразийского региона ведут разработку и внедрение национальных концепций, программ и стратегий низкоуглеродного развития. Одним из ключевых инструментов реализации заявленных планов служит развитие рынка ESG финансирования. Аналитики ЕАБР отмечают, что для достижения амбициозных климатических целей, в том числе в рамках Парижского соглашения, требуется перенаправление мировых потоков капитала. Реализация зеленых проектов, внедрение экологически чистых технологий, цифровых решений, направленных на декарбонизацию и охрану окружающей среды, – капиталоемкие процессы. Согласно некоторым оценкам, стоимость достижения углеродной нейтральности составляет от 10 млрд до 6,5 трлн долл в отдельных странах региона.

«Несмотря на то, что в 2022 году инвестиции в глобальный энергопереход превысили 1 трлн долларов и впервые сравнялись с затратами на производство ископаемого топлива, глобальный переход к низкоуглеродной экономике требует еще большего объема инвестиций — не менее 4-6 трлн долл. в год по оценкам ООН. Особенно велика потребность в климатическом финансировании у стран с низкими и средними доходами, к которым относятся страны Евразийского региона. Повышению спроса со стороны инвесторов и предложения со стороны реального сектора могут способствовать государственные меры поддержки, в том числе применение налоговых льгот, субсидирование процентных ставок зеленых долговых инструментов, и т.д», – указывают авторы доклада, поясняя, что международные банки развития (МБР), не являясь крупнейшими игроками в глобальной зеленой трансформации, выбрали свою нишу и существенно содействуют реализации зеленой повестки в странах с низкими и средними доходами.

Так, в 2021 году объем климатического финансирования, предоставленного со стороны МБР, составил 81,7 млрд долларов. Из них более 50,6 млрд долларов, или 62% было предоставлено странам с низким и средним уровнем доходов. При этом МБР не только обеспечивают финансирование, но также помогают странам в разработке климатических проектов, оценке климатических рисков и возможностей. Помимо этого, они поддерживают инвестиции частного сектора в зеленые проекты, смягчая риски или предлагая гарантии для их снижения.

В докладе подчеркивается необходимость дальнейшей активизации совместной работы МБР не только с точки зрения инвестирования в зеленые проекты, но разработки, внедрения и совершенствования стандартов в области устойчивого финансирования, а также предоставления странам экспертизы в области ESG.