В предвыборный этап XIX международного конкурса имени Хачатряна прошли 22 пианиста из 7 стран. Для участия в конкурсе в Ереван приедут музыканты из Франции, Германии, Японии, Китая, Южной Кореи и Российской Федерации. В конкурсе также примут участие пианисты, представляющие Армению.

Как сообщил культурный Фонд «Арам Хачатурян», XIX Международный конкурс имени Хачатуряна стартует 6 июня, в день рождения великого армянского композитора. В этом году отмечается 120-летие со дня рождения композитора.

Хачатуряновский конкурс будет проходить в три этапа. 7 и 8 июня 22 участника выступят в первом туре конкурса.

Конкурс имени Хачатуряна проводится при содействии культурного фонда «Арам Хачатурян» и Министерства ОНКС РА.

Конкурс является членом Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC), основанной в Женеве с 2013 года, и действует по правилам, установленным Федерацией.

По случаю 120-летия композитора 6, 7, 8 июня Национальный академический театр оперы и балета им. А.Спендиаряна под руководством Карена Дургаряна в парке “Тумо” представит балетные произведения композитора, сообщили в пресс-службе мэрии Еревана.