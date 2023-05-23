Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении, главный дирижер Мальтийского филармонического оркестра Сергей Смбатян назначен национальным послом ЮНИСЕФ. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил сам Смбатян.

«Я рад поделиться с вами важной новостью о моем назначении национальным послом ЮНИСЕФ. Для меня большая честь и удовлетворение начать этот замечательный путь защиты прав, благополучия и мечтаний детей Армении и всего мира. Эта роль в значительной степени выражает мое внутреннее стремление и желание оказать позитивное влияние на жизнь нового поколения. Вместе с ЮНИСЕФ я намерен работать над преодолением препятствий и созданием равных и доступных условий для развития каждого ребенка.

Занимая этот ответственный пост, я выражаю ЮНИСЕФ благодарность за оказанное доверие и осознаю огромную ответственность, которая с ним связана. Дети — архитекторы нашего будущего, и я твердо верю, что, вкладываясь в их благополучие и развивая их потенциал, мы сможем построить более процветающий мир для будущих поколений. Спасибо, ЮНИСЕФ Армения», — написал Сергей Смбатян.