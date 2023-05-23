Новосозданный хор гюмрийских бабушек «Марджан», которых объединила любовь к песне, планирует расширить репертуар.

Руководитель хора «Марджан», ответственный за экспонаты Мемориального дома-музея Ованеса Шираза в Гюмри, музыкант Марина Манучарова, что самой старшей солистке созданного хора 90 лет, младшей — 70.

«Нас объединили любовь к пению и желание не сидеть дома», — сказала 90-летняя Бетгем Погосян, отметив, что всегда любила петь, но никогда не думала, что когда-нибудь будет петь в хоре.

«В рамках совместной программы Мемориального дома-музея Шираза и Музея-института имени Комитаса была проведена музыкальная терапия, к которой присоединились бабушки из социального центра. После этого возникла идея создать небольшой хор», — сказала руководитель хора, подчеркнув поддержку, полученную от Армянского Красного Креста и Мемориального дома-музея Ованеса Шираза.

«Мы благодарим Красный Крест за поддержку, и костюмы тоже мы сшили при их поддержке, благодарим и директора Мемориального дома-музея Шираза за предоставленную площадь. Без этих структур у нас не было бы такого хора», — говорит Марина Манучарова, добавляя, что они думают расширить репертуар и начать выступать с концертами в разных регионах Армении