Во время восстановительных работ на территории бывшей народной школы №44, расположенной на улице Рица тбилисского района Мтацминда, обнаружены остатки надгробий с армянской письменностью, которые использовались в качестве школьных ступенек.

Об этом сообщила в Facebook армянская община Грузии.

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Отмечается, что надписи на некоторых камнях хорошо сохранились. Общественный деятель Левон Чидилян, несколько дней изучавший найденные на месте реликвии, считает, что эти камни — надгробия с главного армянского кладбища Тбилиси «Ходживанк», уничтоженного во время коммунистического «красного террора» в 1930-х годах, которые затем использовались в качестве строительного материала.