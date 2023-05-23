23 мая секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял государственного министра по европейским делам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата Совета безопасности, в ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте Армен Григорян подчеркнул усилия Армении в вопросах обеспечения безопасности.

Собеседники подчеркнули положительную динамику развития отношений между Арменией и Великобританией и обменялись мнениями о дальнейшем расширении повестки двусторонних отношений.