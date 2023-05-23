23 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину Пириса.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, собеседники коснулись вопросов сотрудничества Армения-НАТО.
Они обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Арарат Мирзоян представил последние развития в переговорном процессе Армения-Азербайджан, подходы армянской стороны к основным вопросам. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость отказа Азербайджана от агрессивной политики и провокационных действий, что станет важным фактором прогресса в переговорах.
Была подчеркнута важность активных действий акторов, заинтересованных в стабильности в регионе.