23 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину Пириса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, собеседники коснулись вопросов сотрудничества Армения-НАТО.

Они обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Арарат Мирзоян представил последние развития в переговорном процессе Армения-Азербайджан, подходы армянской стороны к основным вопросам. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость отказа Азербайджана от агрессивной политики и провокационных действий, что станет важным фактором прогресса в переговорах.

Была подчеркнута важность активных действий акторов, заинтересованных в стабильности в регионе.