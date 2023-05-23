Вице-спикер Национального Собрания Армении, специальный представитель Армении по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян 23 мая встретился с министром по делам Европы Соединенного Королевства Лео Докерти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостя, Рубен Рубинян отметил существующее между Арменией и Великобританией сотрудничество, подчеркнул необходимость расширения двусторонних отношений.

Стороны обсудили региональные развития.

По просьбе гостя Рубен Рубинян представил текущее состояние процесса нормализации армяно-турецких отношений.