На 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян выступила с речью, в которой коснулась существующих в регионе вызовов, которые представляют угрозу праву на жизнь и здоровье жителей Нагорного Карабаха.

Арменпресс представляет речью министра Аванесян полностью:

«Для меня большая честь и большое удовольствие участвовать в 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Семьдесят пятая годовщина организации — это хорошая возможность задуматься о достигнутом прогрессе и вызовах в достижении главной цели спасения жизней и укрепления здоровья для всех. Как государства-члены, мы в последние годы коллективно столкнулись со значительными проблемами как внутри стран, так и в мире. Поддержка и координация со стороны Всемирной организации здравоохранения в эти тревожные времена были неоценимы для обеспечения коллективного ответа на вызовы.

Теперь мы можем с гордостью объявить, как в начале этого месяца объявил д-р Тедрос, что COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Я ценю значительные усилия, прилагаемые всеми нами в знак солидарности, чтобы сделать это достижение возможным. Однако мы должны сохранять бдительность, поскольку многие эксперты предупреждают нас о потенциальных проблемах в будущем.

Следовательно, мы высоко ценим усилия всех государств-членов и ВОЗ по разработке конвенции, международного соглашения или другого документа по профилактике эпидемий, обеспечению готовности и реагированию систем здравоохранения. Армения активно участвует в этом важном процессе, целью которого является создание инструмента, который позволит нам реализовать извлеченные уроки и лучше подготовиться к следующим вызовам.

Поскольку эпидемия отступает, теперь мы можем переключить свое внимание на устранение пробелов и отставаний в наших системах здравоохранения. Я могу с гордостью поделиться тем, что Армения предпринимает значительные шаги для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Правительство Армении приняло концепцию комплексного медицинского страхования.

Мы с нетерпением ждем этой важной реформы, поскольку она станет основой для других текущих реформ системы здравоохранения, таких как повышение качества медицинских услуг, реформа первичной медико-санитарной помощи и цифровая трансформация. Во всех этих инициативах мы ценим поддержку и бесценный опыт, предоставленные ВОЗ.

Уважаемые коллеги,

Пользуясь случаем, хотела бы обратить ваше внимание на вызовы в нашем регионе, которые представляют значительную угрозу праву на жизнь и здоровье населения.

Вот уже шесть месяцев безопасное и беспрепятственное передвижение людей и товаров в Нагорный Карабах и из Нагорного Карабаха через Лачинский коридор продолжает блокироваться Азербайджаном, оставляя 120 000 жителей в полной изоляции. Продолжающаяся блокада Нагорного Карабаха привела к нехватке продовольствия, медикаментов и медицинских услуг.

Азербайджан намеренно политизирует и препятствует безопасному и беспрепятственному доступу агентств ООН в Нагорный Карабах в соответствии с гуманитарными принципами, тем самым лишая население Нагорного Карабаха гуманитарной помощи.

В свете этих проблем мы подчеркиваем важность своевременной и решительной реакции ВОЗ на ситуацию в Нагорном Карабахе в соответствии с ее мандатом и Уставом, в котором четко указано, что «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека». «Здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств».