Отношения Армения-Чехия находятся на довольно высоком уровне, есть большой потенциал для сотрудничества.

Подводя итоги визита в Чехию делегации, возглавляемой премьер-министром Армении, заместитель министра экономики Республики Армения Нарек Терян, также побывавший с делегацией в Чехии, в беседе с «Арменпресс» отметил, что это дополнительный стимул в плане представления инвестиционных возможностей Армении и поиска новых партнеров.

В рамках визита премьер-министра РА в Чехию состоялись межправительственный экономический форум и бизнес-форум. В Чехию выехали 25 армянских предпринимателей, представляющих разные сферы.

«Чешским бизнесменам мы представили инвестиционные возможности Армении, модернизированные программы, армянские бизнесмены смогли найти новых партнеров. Наши отношения с Чехией активно развиваются. В прошлом году увеличился объем товарооборота. В этом году эта тенденция сохраняется. Подобные мероприятия являются хорошей основой для общения наших предпринимателей с чешскими бизнесменами, для поиска новых путей сотрудничества», — сказал Нарек Терян.

Нарек Терян отметил, что предприниматели Армении и Чехии достигли договоренностей о сотрудничестве в различных сферах. На пресс-конференции премьер-министров двух стран был высказан взаимный интерес в сфере малой авиации, намечаются возможности сотрудничества и в области текстиля и возобновляемых источников энергии. В ближайшее время ожидается визит чешских бизнесменов в Армению с целью ознакомления с возможностями сотрудничества и совместного производства.

«Чешские бизнесмены посетят Армению. Как уже было сказано, одна чешская компания заинтересована в производстве малых самолетов в Армении. Производство планируется наладить в Лорийской области. Речь идет о небольших самолетах, рассчитанных на 6 человек. Партнерам Чехии и Армении еще предстоит пройти путь до производства самолетов, но важно то, что первые шаги уже сделаны», — сказал Нарек Терян.

Заместитель министра экономики отметил, что чешские бизнесмены заинтересованы и в производстве солнечных батарей. Нарек Терян подчеркнул, что иностранные инвестиции важны для развития экономики Армении. Правительство различными мерами и программами способствует улучшению инвестиционной среды.

Делегация во главе с премьер-министром РА Николом Пашиняном 4-5 мая с двухдневным визитом находилась в Чехии. Там были проведены встречи с главой правительства Чехии Петром Фиалой, президентом Чехии Петром Павлом, председателем Палаты депутатов Парламента Маркетой Пекаровой Адамовой, председателем Сената Милошем Вистарчилом. Также состоялись заседание межправительственной экономической комиссии и бизнес-форум.

Анна Гзирян

Оператор: Ованнес Мкртчян