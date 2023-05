Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии закладки фундамента технологического центра “Далан” в Ереване. Инвестиционная программа реализуется при поддержке правительства Республики Армения, Фонда поддержки инвестиций Enterprise Armenia.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководители проекта отметили, что площадь технологического центра составит 158 тыс квадратных метров. Центр предложит 3000 рабочих мест, будет состоять из 22 этажей и будет включать в себя 34 тыс квадратных метров офисных помещений. В состав центра также войдут научно-образовательный центр, выставочный зал, конференц-зал, зал для проведения мероприятий, гостиница и т.д. Инвестиционная программа оценивается в 125 млн долларов.

Технопарк строится в соответствии со стандартами BOMA (Building Owners and Managers Association), а проектирование и строительные работы ведутся в соответствии с требованиями LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Комплекс представляет собой технологически насыщенный многофункциональный центр.

Представители проекта поблагодарили премьер-министра за поддержку правительства и Фонда поддержки инвестиций Enterprise Armenia, а также за беспрепятственную реализацию проекта.