Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 23 мая.

Как сообщает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты.

Председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян представит Национальному собранию годовой отчет о деятельности Центрального банка Республики Армения.

Национальное собрание также изберет двух кандидатов в судьи судебного состава антикоррупционной палаты Кассационного суда, двух кандидатов в судьи гражданской палаты Кассационного суда и одного члена Комиссии по регулированию общественных услуг.

В 16:30 в НС начнется сессия вопросов-ответов с членами правительства.