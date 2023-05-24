Премьер-министр Никол Пашинян направил председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони телеграмму соболезнования в связи с жертвами дождей и оползней в провинции Эмилия-Романья.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра, в телеграмме говорится:

«Ваше Превосходительство.

С глубокой болью узнал о десятках жертв, раненых и тысячах людей, лишившихся своих домов в результате многодневных дождей и оползней в провинции Эмилия-Романья.

Скорбя вместе с Вами и с дружественным народом Италии, в эту тяжелую минуту хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а родным погибших и всему итальянскому народу стойкости и мужества духа.

Уверен, что благодаря мерам, предпринятым итальянским правительством, последствия катастрофы удастся быстро преодолеть».