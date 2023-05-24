Администрация США представила руководству Армении и Азербайджана свои предложения по решению наиболее спорных вопросов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган

Он подчеркнул, что мирный процесс продвигается, и напомнил о недавних переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Армении и Азербайджана.

«В начале мая госсекретарь принял министров иностранных дел двух стран, чтобы проработать некоторые из наиболее спорных вопросов, включая, к примеру, отвод войск вдоль границы, механизм разрешения споров в договоре, который мы пытаемся согласовать, и права и безопасность этнических армян в Нагорном Карабахе», — заявил представитель Госдепартамента США в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По словам Хогана, Вашингтон представил ряд предложений, которые стороны изучают. Чиновник также высоко оценил роль Евросовета как посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Он напомнил, что после переговоров в Вашингтоне председатель Евросовета Шарль Мишель принял лидеров Армении и Азербайджана. Он также отметил, что в ближайшее время стороны встретятся с канцлером Германии, президентом Франции и президентом Евросоюза, чтобы обсудить, что необходимо сделать для достижения конечной цели.

Дерек Хоган коснулся и блокирования Лачинского коридора, отметив, что госсекретарь оказывает большое давление по этому вопросу.